Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 28 0

Украинцы купили иностранных лекарств на полтора миллиарда долларов

Украинцы купили иностранных лекарств на полтора миллиарда долларов

За год Украина нарастила импорт фармпродукции на 13,6%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Так, в январе-октябре 2018 года Украина импортировала фармацевтической продукции на 1 млрд 577 млн долл., что на 13,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом экспорт фармпродукции Украиной также вырос. За 10 месяцев этого года Украина поставила за рубеж лекарств на 173 млн долл., что на 17,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Напомним, по данным экспертов, украинские аптеки завышают цены на иностранные препараты в несколько десятков, а иногда и тысяч раз.

В Верховной Раде – такого же мнения.

По мнению нардепов, цены на лекарства в Украине завышены из-за монополизации рынка со стороны сетевых аптек.

С целью изменить ситуацию, в парламент был внесен законопроект №8591. Он предусматривает значительные ограничения для сетевого аптечного бизнеса.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина