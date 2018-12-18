Украинцы купили иностранных лекарств на полтора миллиарда долларов

За год Украина нарастила импорт фармпродукции на 13,6%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Так, в январе-октябре 2018 года Украина импортировала фармацевтической продукции на 1 млрд 577 млн долл., что на 13,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом экспорт фармпродукции Украиной также вырос. За 10 месяцев этого года Украина поставила за рубеж лекарств на 173 млн долл., что на 17,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Напомним, по данным экспертов, украинские аптеки завышают цены на иностранные препараты в несколько десятков, а иногда и тысяч раз.

В Верховной Раде – такого же мнения.

По мнению нардепов, цены на лекарства в Украине завышены из-за монополизации рынка со стороны сетевых аптек.

С целью изменить ситуацию, в парламент был внесен законопроект №8591. Он предусматривает значительные ограничения для сетевого аптечного бизнеса.