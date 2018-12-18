Сколько курятины можно купить за зарплату украинца

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В январе-ноябре 2018-го украинцы на среднюю зарплату могли купить на 9 кг курятины меньше, чем за аналогичный период 2017-го. За год покупательная способность упала на 10%.
“Только одна область с начала года может гордиться увеличением потребления курятины – это Днепропетровская. Жители этого региона в ноябре могли купить на 1 килограмм курятины больше, чем в начале года. Наибольшее падение потребления зафиксировали в Киеве – минус 20 килограмм”, – написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
В Одесской и Ровенской областях покупательная способность по курятине снизилась на 16 кг, в Николаевской – на15 кг. На Закарпатье и Хмельниччине украинцы могут позволить себе на 12 кг меньше продукта. В Донецкой и Черновицкой областях – на 11 кг меньше.
“Во Львовской, Тернопольской, Запорожской, Кировоградской, Ивано-Франковской и Полтавской областях потребление курятины упало на 1-5 килограммов”, – добавляет Дорошенко.
На начало ноября 2018-го за среднюю зарплату в Киеве можно было купить 131 кг курятины, в Донецкой области – 95 кг, Днепропетровской – 92 кг. Меньше всего продукта можно было купить в Херсонской области – 66 кг, Черновицкой и Черниговской областях – по 67 кг.
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