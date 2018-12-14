В Киеве начал курсировать первый электробус

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На маршруте 599 от метро «Харьковская» до улицы Шептицкого появился первый в Киеве электробус Skywell.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Электробус арендовала компания-перевозчик «Транс-Сити». В Киеве он начал курсировать 13 декабря, на этой неделе он будет проходить тестовые испытания в Житомире по просьбе Житомирской администрации, а вернется на маршрут 599 в пятницу, 21 декабря.
В компании отмечают, что это экологичный автобус, который отличается плавным движением. Салон отапливается дизельным отопителем по типу Webasto.
Электробусы Skywell тестировали в Виннице с сентября. Несколько дней электробус работал на маршруте №19 «Вишенка – Винницкие хутора». Тестовые запуски показали, что за 6 часов на маршруте батарея разряжается на 60%.
Skywell произведен в Китае. Вместе с автобусом была доставлена специальная зарядная станция, которая заряжает аккумуляторы за три часа.
Электробус от Skywell стоит 320 тысяч долларов (около 8,9 млн гривен). Он рассчитан на перевозку 81 пассажира, максимальная скорость составляет 70 км/ч.
Первый в Украине электроавтобус презентовал в 2015 году львовский концерн «Электрон» стоимостью 9 млн грн. Он перевозит до 100 пассажиров и также развивает скорость до 70 км/ч.
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