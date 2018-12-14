Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 73 0

В Киеве начал курсировать первый электробус

В Киеве начал курсировать первый электробус

На маршруте 599 от метро «Харьковская» до улицы Шептицкого появился первый в Киеве электробус Skywell.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Электробус арендовала компания-перевозчик «Транс-Сити». В Киеве он начал курсировать 13 декабря, на этой неделе он будет проходить тестовые испытания в Житомире по просьбе Житомирской администрации, а вернется на маршрут 599 в пятницу, 21 декабря.

В компании отмечают, что это экологичный автобус, который отличается плавным движением. Салон отапливается дизельным отопителем по типу Webasto.

Электробусы Skywell тестировали в Виннице с сентября. Несколько дней электробус работал на маршруте №19 «Вишенка – Винницкие хутора». Тестовые запуски показали, что за 6 часов на маршруте батарея разряжается на 60%.

Skywell произведен в Китае. Вместе с автобусом была доставлена ​​специальная зарядная станция, которая заряжает аккумуляторы за три часа.

Электробус от Skywell стоит 320 тысяч долларов (около 8,9 млн гривен). Он рассчитан на перевозку 81 пассажира, максимальная скорость составляет 70 км/ч.

Первый в Украине электроавтобус презентовал в 2015 году львовский концерн «Электрон» стоимостью 9 млн грн. Он перевозит до 100 пассажиров и также развивает скорость до 70 км/ч.

По материалам Хмарочос
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина