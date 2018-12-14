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Насколько активно украинцы пользуются картами (исследование)

Как сообщила finance.ua руководитель отдела исследований в области финансов и розничной торговли компании GfK Ukraine Лидия Кулыба на 8-й практической конференции “Карточный бизнес и технологии 2018”, которая проходила 14 декабря в Киеве, украинцы все чаще пользуются картами не только для снятия наличных.

Всего 13% – это те, кто только снимают наличные с карт. Неактивная аудитория уменьшилась на 20% в сравнении с прошлым годом.

Основные различия в возрасте: чем более молодая аудитория, тем боле она склонна платить картами.

Относительно населенных пунктов – чем меньше населенный пункт, тем менее активная аудитория.

Более образованная аудитория также больше склонна платить картами. Те, кто вообще не использует свои карты для оплаты, как правило, – это самая бедная часть населения.

Finance.ua в свою очередь напоминает, что правильно выбранная карта станет незаменимым помощником. Мы давно помогаем читателям найти себе оптимальных помощников.

Сервис для выбора кредитных карт

По материалам Finance.UA
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