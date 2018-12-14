Калифорния к 2040 году полностью избавится от бензиновых автобусов

Калифорния приняла решение покупать с 2029 года только электрические автобусы, а к 2040 году полностью избавиться от бензинового общественного транспорта. Ожидается, что новое правило потребует производства и покупки более 14 000 новых автобусов с нулевым уровнем выбросов.

Мэри Николс (Mary Nichols), председатель Калифорнийского совета по воздуху и ресурсам (CARB), который единогласно проголосовал за то, чтобы сделать Калифорнию первым штатом с такими обязательствами, в начале этого месяца сообщила, что Калифорния должна «продвигать более прогрессивные стандарты», чем федеральное правительство из-за хронического загрязнения воздуха штата, который, помимо прочего, приводит к астме и сердечным заболеваниям.

Этот шаг является результатом многолетней работы CARB с индустрией и группами общественного здравоохранения. Кстати, он идёт вразрез с действиями администрации президента Дональда Трампа, направленными на снижение стандартов эффективности использования топлива и на содействие использованию ископаемого топлива. Отвечая в прошлом месяце на вопрос относительно доклада правительства про возможные катастрофические последствия неконтролируемого глобального потепления для экономики, президент США сказал: «Я не верю. Люди, подобные мне, обладают очень высоким уровнем интеллекта, и мы не обязаны верить в подобное». Но Калифорния решила не ждать, пока федеральное правительство изменит мнение, и начала программу перевода общественного транспорта на электричество (большинство автобусов сейчас используют бензин и дизельное топливо).

Новое постановление Калифорнии, разумеется, большое благо для компаний-производителей электрических автобусов вроде Proterra (14-летняя компания из калифорнийского Бёрлингейма), которая привлекла примерно полмиллиарда долларов от инвесторов для создания своих машин с нулевым уровнем выбросов. Также оно может потенциально помочь китайскому гиганту-автомобилестроителю BYD, который, как сообщается, занимается электрификацией систем общественного транспорта по всему Китаю и в настоящее время расширяет своё присутствие на международных рынках.