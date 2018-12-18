Infiniti готовит свой первый электрический кроссовер

Бренд Infiniti, который принадлежит Nissan, покажет на автошоу в Детройте концепт электрического кроссовера.

Основой для машины послужит совершенно новая платформа.

Название прототипа не раскрывается. При этом в компании отметили, что платформа, лежащая в основе кроссовера, предполагает новую компоновку основных агрегатов, благодаря чему электрокар получил просторный салон.

На данный момент компания представила только одно тизерное изображение, на котором в полумраке угадываются очертания светодиодных фар и видеокамер вместо зеркал заднего вида. И эмблема Infiniti, и надпись под ней подсвечиваются.

Концепт-кар получил большие колесные диски и скрытые дверные ручки. Также виден силуэт кузова, маскирующий задние двери и создающий впечатление купе-кроссовера. При этом представители бренда заявили, что дизайн нового и пока еще безымянного концепт-кара вберет в себя черты более ранних прототипов Prototype 10 и Q Inspiration.

Кроме концепт-кара в Детройте в январе 2019 года Infiniti покажет и новую платформу, разработанную для электромобилей. Дело в том, что с 2021 года все модели марки будут либо гибридными, либо полностью электрическими. И новый концепт-кар станет демонстрационной площадкой для платформы и дизайна электромобилей марки.

Добавим, что Infiniti немного отстает от конкурентов: Jaguar уже продает электрокроссовер I-Pace, Audi запустила в производство модель e-tron, Mercedes готовится вывести на рынок EQC, а BMW в 2020 представит электрический X3.