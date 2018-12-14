Опубликован закон о бюджете на 2019 год

Закон о государственном бюджете на 2019 год официально опубликован в газете “Голос Украины”.

Доходы госбюджета-2019 предусмотрены в сумме 1 026,1 млрд грн, в том числе доходы общего фонда – 928,5 млрд грн и доходы спецфонда – 97,6 млрд грн. Расходы предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд грн, в том числе расходы общего фонда – 1 005,7 млрд грн и расходы спецфонда – 106,3 млрд грн.

Дефицит запланирован на уровне 89,9 млрд грн.

На оборону и сектор безопасности в 2019 году заложено почти 212 млрд грн. Из этой суммы почти 112 млрд грн направят на зарплаты военнослужащих и полицейских, на производство вооружения и военной техники – 30,2 млрд грн, на жилье для военных – 1,8 млрд грн.

На пенсии в следующем году направят 167,5 млрд грн. Вместе с тем, при доработке ко второму чтению учтены положения о направлении платежей за растаможку авто на еврономерах в Пенсионный фонд.

На субсидии в денежной форме в госбюджете-2019 предусмотрено 20 млрд грн.

Кроме того, расходы на здравоохранение составят 95,7 млрд грн, образование – почти 127 млрд грн, на развитие дорожной инфраструктуры заложено 55 млрд грн.

В 2019 году прожиточный минимум на одно лицо составит в расчете на месяц в размере с 1 января 2019 года – 1853 грн, с 1 июля – 1936 грн, с 1 декабря – 2027 грн.

Минимальная заработная плата составит: в месячном размере – с 1 января 4173 грн; в почасовом размере – с 1 января 25,13 грн.