Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 81 0

Экспресс в "Борисполь" ежегодно будет перевозить 2,5 миллиона пассажиров - УЗ

Экспресс в "Борисполь" ежегодно будет перевозить 2,5 миллиона пассажиров - УЗ

В Укрзализныце рассчитали, что экспресс в аэропорт “Борисполь” ежегодно будет перевозить 2,5 млн пассажиров.

Об этом сообщил директор Департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок АО “Укрзализныця” Александр Красноштан в Facebook.

Читайте также: Укрзализныця ограничила суточное курсирование экспресса в аэропорт Борисполь

“Как показывает опыт, “детские болезни”, которые неизбежны при старте любого проекта, быстро забудутся, а 2,5 млн пассажиров ежегодно будут комфортно и быстро путешествовать между столицей и ее главными воздушными воротами”, – отметил Красноштан.

Он отметил, что после первых нескольких дней работы экспресса шквал критики в адрес Укрзализныци постепенно утих. Уже видно позитивы от реализации этого проекта.

Так, в частности, Красноштан сообщил, что экспресс полноценно и качественно выполняет свои функции, государственный бюджет будет получать ежегодно почти 40 млн грн только от НДС, уже создано более 100 рабочих мест и разработана четкая стратегия дальнейшего развития сообщения с аэропортом “Борисполь”.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина