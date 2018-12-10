Экспресс в "Борисполь" ежегодно будет перевозить 2,5 миллиона пассажиров - УЗ

В Укрзализныце рассчитали, что экспресс в аэропорт “Борисполь” ежегодно будет перевозить 2,5 млн пассажиров.

Об этом сообщил директор Департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок АО “Укрзализныця” Александр Красноштан в Facebook.

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“Как показывает опыт, “детские болезни”, которые неизбежны при старте любого проекта, быстро забудутся, а 2,5 млн пассажиров ежегодно будут комфортно и быстро путешествовать между столицей и ее главными воздушными воротами”, – отметил Красноштан.

Он отметил, что после первых нескольких дней работы экспресса шквал критики в адрес Укрзализныци постепенно утих. Уже видно позитивы от реализации этого проекта.

Так, в частности, Красноштан сообщил, что экспресс полноценно и качественно выполняет свои функции, государственный бюджет будет получать ежегодно почти 40 млн грн только от НДС, уже создано более 100 рабочих мест и разработана четкая стратегия дальнейшего развития сообщения с аэропортом “Борисполь”.