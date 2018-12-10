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Украина попадет в ТОП-5 по расчетам GooglePay к 2025 году - мнение эксперта

Украина попадет в ТОП-5 по расчетам GooglePay к 2025 году - мнение эксперта

К 2025 году количество пользователей смартфонов вырастет в 4 раза.

Такое мнение выразил соучредитель PayLastic Александр Макаренко на практической конференции «Карточный бизнес и технологии 2018».

При этом эксперт ожидает, что Украина попадет в ТОП-5 по расчетам GooglePay.

«Прогнозируется, что к 2025 году будет активный переход к нативным кошелькам. Это значит, что не нужно будет осуществлять ряд операций, достаточно одного клика, чтобы сделать оплату. Будет значительное расширение функциональных возможностей браузеров, использование решений и приложений, более близких к пользователю. А также упрощение доступа к кошелькам и взаимодействие между телефонами» – рассказывает Александр Макаренко.

По материалам Finance.UA
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