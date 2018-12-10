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Отделения Альфа-Банка Украина становятся еще доступнее

Отделения Альфа-Банка Украина становятся еще доступнее

Альфа-Банк Украина меняет график работы более 25 своих отделений по всей Украине, чтобы стать еще доступнее для вас. Наши отделения будут работать дольше.

С 17 декабря 2018 года новый график работы перейдет Святошинское отделение, расположенное по адресу: г. Киев, просп. Победы 106/2. Отделение будет работать с 8:00 до 20:00 в будние дни, в субботу – с 10:00 до 15:00, воскресенье остается выходным днем.

Напомним, с 26 ноября 2018 года на новый график работы перешло Харьковское отделение №3, расположенное по адресу: г. Харьков, м-н Павловский, 2. С 12 ноября 2018 на продленный график работы перешли еще 2 отделения: Черкасское по адресу: г. Черкассы, б-р Шевченко, 258, Львовськое по адресу: г. Львов, пл. Рынок, 26. С 5 ноября 2018, новый график работы получило отделение Альфа-Банка Украина, которое находится по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 14.

По материалам Альфа-Банк
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