Кому талончик? Депутатов заинтересовал опыт Литвы по внедрению талонов на питание

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Возвращение к практике талонов на питание может быть эффективным инструментом поддержки не только наиболее незащищенных слоев населения, но и фермерства. Такое мнение относительно инициативы литовской власти выразил депутат Сергей Тригубенко, предложив и отечественным экспертам детально изучить ее опыт.
Об этом политик написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
“В Литве возрождают так называемые “советские” талоны на продукты питания. Таким образом власть пытается позаботиться о наиболее незащищенных слоях населения. А с другой стороны – поддержать фермеров, потому что талоны хотят выдавать на продукцию, товары именно в маленьких фермерских магазинах.
На эту социальную программу правительство Литвы уже выделило 5 млн евро.
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Талоны планируют выдавать в количестве по три штуки на 1 человека в течение месяца. Стоить они будут примерно на 20% дешевле реальной цены товара в магазине.
На данный момент это эксперимент. И в случае, если идея окажется результативной, количество получателей талонов будут расширять”, – рассказал он.
По словам депутата, это очень хорошая и эффективная в перспективе инициатива. При участии государства помочь тем, кто не может себе позволить необходимого.
“В Украине таких программ и даже похожих сегодня и близко нет. Но они бы очень помогли населению пережить социальные затруднения. У нас есть субсидии и разного рода социальные пособия. Однако, во-первых, мизерный размер, а во-вторых, нецелевое использования (речь, собственно, об обеспечении продуктами питания малообеспеченных граждан) не дают на данный момент никакого улучшения качества жизни украинцев. Я уже не говорю о значительном количестве населения, которое, несмотря на наличие оснований, не может оформить субсидии, а также о тех, кто получает ее незаконно”, – пояснил Тригубенко.
Он также отметил, что субсидирование – в итоге значительно увеличивает нагрузку на бюджет страны без всякого заложенного компенсаторного механизма. Тогда как в упомянутой инициативе литовцев заложена поддержка фермерства и малого предпринимательства.
“Думаю, мы могли бы более детально проанализировать такой опыт … Поэтому, приглашаю специалистов по вопросам соцполитики к дискуссии на эту тему с целью разработки соответствующего законопроекта в будущем”, – предложил депутат.
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