Во Львовской области построят ветроэлектростанцию стоимостью более 100 млн долларов

Строительство будет проходить в течение трех лет. За это время построят около 20 ветряков.

11 декабря председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка подписал распоряжение, которым разрешил ООО «Винд Пауэр Джи Эс Ай» строительство ветроэлектростанции в Яворовском районе Львовской области.

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Ветроэлектростанция будет состоять из около 20 ветряков мощностью 2,4 МВт до 4,6 МВт каждый. Строительство начнут в 2019 году, а завершат в 2022 году.

По словам начальника управления инвестиционной политики Львовской ОГА Романа Матиса, в проект инвестируют от 90 до 120 млн долларов США. Общее количество рабочих мест на период строительства составит до 200 человек, после введения электростанции в эксплуатацию – 15 человек.