Киевстар рассказал, что необходимо для переноса номера между операторами

Мобильный оператор “Киевстар” сообщил, что готов к внедрению услуги по переносу номера между операторами мобильной связи. Но предупредил, что эта услуга будет доступна для абонентов лишь после надлежащей регистрации.

Об этом говорится на сайте компании.

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“С 1 мая 2019 года в сети Киевстар станет доступна услуга переноса мобильных номеров (MNP). Обратите внимание, что услуга MNP предоставляется абонентам, соответствующим образом зарегистрируются у своего телеком-оператора”, – говорится в сообщении.

Как известно, с 13 декабря действует новый Порядок регистрации абонентов, получающих телекоммуникационные услуги без заключения договора в письменной форме, утвержденный решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, от 28 ноября 2017 №607.

В ходе общественного обсуждения проекта этого решения в НКРС заявляли, что изменения необходимы для внедрения услуги по дистанционной регистрации абонентов. Также в НКРСИ утверждали, что согласно Приложению XVII-3 к Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом (Правила, применяемые к телекоммуникационным услугам) Украина обязалась обеспечить уважение интересов и прав пользователей, в частности, путем введения права переноса номера. При этом, согласно международному опыту, консолидированному в Рекомендациях СЕРТ ЕСС 12 (02) Number Portability – Best Practices, предоставление права переноса номера должно базироваться на принципах быстро, понятно, надежно и недорого для потребителя, а также происходить без лишних юридических, технических и практических препятствий.

В то же время, после вступления в силу нового Порядка НКРСИ заявила, что его принятие обусловлено необходимостью упрощения регистрации у операторов тех абонентов, которые еще не зарегистрированы, поскольку их большое количество создает почву для использования сим-карт для совершения неправомерных действий, в том числе, мошенничества, связанного с использованием абонентских номеров.