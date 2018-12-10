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Метро на Виноградарь и реставрация фуникулера: принят бюджет Киева на 2019 год

Метро на Виноградарь и реставрация фуникулера: принят бюджет Киева на 2019 год

Киевский городской совет утвердил бюджет столицы на 2019 год с доходами и расходами в размере 57,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

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Среди основных приоритетов столицы на следующий год определено строительство Подольского мостового перехода через Днепр, строительство метрополитена на массив Виноградарь, реконструкция Шулявского путепровода.

В целом капитальные расходы на транспортную отрасль составят около 4,5 млрд грн.

Финансирование жилищно-коммунального хозяйства составляет 5,5 млрд грн. На сферу культуры предусмотрено 1,4 млрд грн, 847 млн ​​- на физическую культуру и спорт.

Кроме того, планируется реставрировать Киевский фуникулер и трамвайную линию на ул. Алма-Атинской.

Около 4,8 млрд грн будет направлено на капитальный ремонт домов, тепловых сетей, замену лифтов, асфальтирование придомовых территорий. В пределах этой суммы город планирует строительство «доступного жилья» и жилых домов для участников АТО, а также приобретение квартир для очередников.

По материалам Економічна Правда
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