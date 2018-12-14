BMW и Porsche презентовали супербыструю зарядную станцию

Автопроизводители BMW AG и Porsche представили зарядную станцию, которая позволяет заряжать электрокары меньше чем за три минуты, что позволит автомобилю проехать 100 километров.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление BMW.

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“BMW AG и Porsche представили зарядную станцию, заряжающую электронные автомобили меньше чем за три минуты. Это даст возможность (автомобилю – ред.) преодолеть расстояние в 100 километров. Таким образом BMW AG и Porsche опередили компанию Tesla Inc”, – говорится в сообщении.

Как сообщает Bloomberg, электрическая мощность новой станции составляет 450 киловатт, что втрое больше, чем у станции Tesla.

Разработаны тестовые автомобили, которые в состоянии справляться с такой мощностью, зарядились до 80% всего за 15 минут. В то время как на станциях Tesla, для похожей зарядки, нужно подождать около 30 минут.

Отмечается, что, кроме BMW AG и Porsche, в разработке мощной станции также принимали участие компании Siemens AG, Allego GmbH и Phoenix Contact E-Mobility GmbH.