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Львовские авиалинии пустили самолет с молотка из-за зарплатных долгов

Львовские авиалинии пустили самолет с молотка из-за зарплатных долгов

Львовские авиалинии продали на аукционе OpenMarket самолет ЯК-42Д почти за 700 тыс гривен, чтобы погасить зарплатный долг перед сотрудниками.

О продаже свидетельствуют данные, обнародованные на сайте аукциона.

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Воздушное судно 1989 года без приборов и оборудованной кабины пилота сперва оценили почти в 300 тыс гривен. В ходе торгов цена выросла до 695,6 тыс гривен.

“Самолет полностью разукомплектован и фактически представляет собой голый планер. Приборы, авиационное, гидравлическое и радиоэлектронное оборудование полностью отсутствуют. В кабине пилота отсутствуют кресла, штурвалы, каркас мотопульта, приборные панели, шумозащитные панели, аварийно-спасательное оборудование и мягкое оборудование кабины экипажа. Самолет не может быть допущен к дальнейшей эксплуатации из-за отсутствия всех необходимых агрегатов и узлов“, – указано в описании судна.

Отметим, что в ходе торгов 12 участников сделали 60 ставок.

Добавим также, что суммарно долг по зарплате перед сотрудниками Львовских авиалиний составляет более 5,2 млн гривен.

По материалам Деньги.ua
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