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В Минюсте назвали три предприятия с наибольшими зарплатными долгами

В Минюсте назвали три предприятия с наибольшими зарплатными долгами

Крупнейшими в Украине предприятиями-должниками по выплате заработной платы является ПАО “Футбольный клуб “Металлист”, Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и ПАО “Запорожьеоблэнерго”.

Об этом информирует пресс-служба Министерства юстиции на странице в Facebook.

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“Крупнейшими должниками по выплате заработной платы в настоящее время является ПАО “Футбольный клуб “Металлист”, Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и ПАО “Запорожьеоблэнерго”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что данные указаны по состоянию на 10 декабря 2018 года.

Таким образом, задолженность по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми отношениями, ПАО “Футбольный клуб “Металлист” (Харьковская обл.) составляет 112 млн грн, Харьковского государственного авиационного производственного предприятия — 74,1 млн грн и ПАО “Запорожьеоблэнерго” – 27,6 млн грн.

В Минюсте также сообщают, что сегодня в реестре предприятий-должников находятся 957 компаний.

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По материалам УКРИНФОРМ
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