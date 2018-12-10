Nokia запустила базовую станцию на водяном охлаждении

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia объявил об установке первой в мире коммерческой базовой станции с жидкостным охлаждением. Она позволяет сократить расходы операторов и владельцев домов, а также уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу.

Тепло, которое вырабатывает новая базовая станция, направляется в систему отопления жилого здания, что сокращает расход традиционной энергии в этой системе. В ходе испытаний данного решения в Nokia Bell Labs наблюдалось сокращение выбросов углекислого газа на величину на 80% и сокращение энергопотребления на 30%. Это весьма существенная экономия как для операторов связи, так и для владельцев зданий.

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Жидкостное охлаждение делает ненужными кондиционеры и вентиляторы, что сулит операторам еще большую экономию энергии, продление жизненного цикла оборудования и снижение шумового фона вокруг базовой станции, отмечают в Nokia.

“Это первое коммерческое внедрение позволит нам понять реальные преимущества технологии для клиентов, таких как Elisa, при переходе на 5G, и узнать, как можно внедрить систему в более широком масштабе, чтобы помочь снизить воздействие информационно-коммуникационных технологий на окружающую среду”, – сообщил руководитель группы по работе с компанией Elisa в Nokia Пекка Сундстрем (Pekka Sundström).