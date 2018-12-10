Nokia запустила базовую станцию на водяном охлаждении

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia объявил об установке первой в мире коммерческой базовой станции с жидкостным охлаждением. Она позволяет сократить расходы операторов и владельцев домов, а также уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу.
Тепло, которое вырабатывает новая базовая станция, направляется в систему отопления жилого здания, что сокращает расход традиционной энергии в этой системе. В ходе испытаний данного решения в Nokia Bell Labs наблюдалось сокращение выбросов углекислого газа на величину на 80% и сокращение энергопотребления на 30%. Это весьма существенная экономия как для операторов связи, так и для владельцев зданий.
Читайте также: Nokia и Oppo подписали многолетнее патентное соглашение
Жидкостное охлаждение делает ненужными кондиционеры и вентиляторы, что сулит операторам еще большую экономию энергии, продление жизненного цикла оборудования и снижение шумового фона вокруг базовой станции, отмечают в Nokia.
“Это первое коммерческое внедрение позволит нам понять реальные преимущества технологии для клиентов, таких как Elisa, при переходе на 5G, и узнать, как можно внедрить систему в более широком масштабе, чтобы помочь снизить воздействие информационно-коммуникационных технологий на окружающую среду”, – сообщил руководитель группы по работе с компанией Elisa в Nokia Пекка Сундстрем (Pekka Sundström).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы начали за бесценок продавать «еврономера»Вчера, 08:30 - 7656 29
Украинцы будут платить пеню за долги по коммуналкеВчера, 12:05 - 3687 18
Банкротство ЗАЗа: радоваться, печалиться или искать перспективы?Вчера, 16:00 - 1031 17
Потребители газа без счетчиков начали получать платежки с доначислениями за 30 месяцевВчера, 13:00 - 3558 15
ДТЭК и Vestas начинают строительство Орловской ВЭС стоимостью 135 млн евроВчера, 07:00 - 1839 15
Украинцы начали за бесценок продавать «еврономера»Вчера, 08:30 - 7656 29
Samsung прекращает производство смартфонов в КитаеВчера, 05:00 - 5896 7
Украинцы будут платить пеню за долги по коммуналкеВчера, 12:05 - 3687 18
Потребители газа без счетчиков начали получать платежки с доначислениями за 30 месяцевВчера, 13:00 - 3558 15
Выбираем депозит перед Новым годом: получаем бонусВчера, 09:35 - 3084
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1149
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2469 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 1855 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 5556 6
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 2226 2