Nokia и Oppo подписали многолетнее патентное соглашение

В понедельник, 26 ноября, финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia объявил о заключении патентно-лицензионного соглашения с китайским производителем смартфонов Oppo.

По условиям договоренности, Oppo будет перечислять определенную сумму денег за использование патентов Nokia в течение нескольких лет. Финансовые и другие аспекты соглашения не раскрываются.

“Oppo является одним из лидеров рынка смартфонов, поэтому мы очень рады принять компанию в ряды лицензиатов Nokia. Это соглашение еще раз подтверждает значимость нашей глобальной лицензионной программы”, – заявила глава подразделения Nokia Technologies Мариа Варселлона (Maria Varsellona).

Помимо Oppo, подобные лицензионные соглашения Nokia заключила со многими другими производителями смартфонов, в том числе с Samsung. Последняя с 1 января 2019 года начнет производить отчисления в пользу Nokia за использование патентов, связанных с технологиями мобильной связи. Nokia и Samsung заключили этот договор после того, как компании уладили длительный патентный спор.

В структуре Nokia Technologies, отвечающей за лицензирование технологий и разработку потребительских устройств, в третьем квартале 2018 года зарегистрирован оборот на уровне 351 млн евро, что на 27% показателя годичной давности. Операционная прибыль здесь снизилась на 26% и составила 290 млн евро.