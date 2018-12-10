В Нацбанке сообщили, что помогло укрепить гривну

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Рекордный за все годы независимости Украины урожай обеспечил поступление валютной выручки от экспорта агропродукции, которое укрепило гривну.
Об этом заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий на брифинге 13 декабря.
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По его словам, укреплению гривны с начала 2018 года примерно на 1% способствовали жесткая монетарная политика, сдержанная фискальная политика и экспорт агропродукции.
“Ситуация с урожаем, который мы собираем в этом году – мы имеем рекордный урожай за все годы независимости. По зерновым культурам это больше чем 70 млн тонн, если учесть масличные культуры, то это больше чем 100 млн тонн”, – привел данные Чурий.
“Тот курс (гривны – ред.), который мы видим сегодня, является фундаментально оправданным”, – подчеркнул он.
Напомним, урожай зерновых в Украине уже в ноябре превысил исторический максимум 2016 года.
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