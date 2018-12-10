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В Нацбанке сообщили, что помогло укрепить гривну

В Нацбанке сообщили, что помогло укрепить гривну

Рекордный за все годы независимости Украины урожай обеспечил поступление валютной выручки от экспорта агропродукции, которое укрепило гривну.

Об этом заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий на брифинге 13 декабря.

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По его словам, укреплению гривны с начала 2018 года примерно на 1% способствовали жесткая монетарная политика, сдержанная фискальная политика и экспорт агропродукции.

“Ситуация с урожаем, который мы собираем в этом году – мы имеем рекордный урожай за все годы независимости. По зерновым культурам это больше чем 70 млн тонн, если учесть масличные культуры, то это больше чем 100 млн тонн”, – привел данные Чурий.

“Тот курс (гривны – ред.), который мы видим сегодня, является фундаментально оправданным”, – подчеркнул он.

Напомним, урожай зерновых в Украине уже в ноябре превысил исторический максимум 2016 года.

По материалам Економічна Правда
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