Новый порядок регистрации увеличит базу абонентов мобильных номеров - Нацкомиссия

Новый Порядок регистрации абонентов позволит увеличить базу зарегистрированных абонентов мобильных номеров.

Так прокомментировали в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, вступление в силу нового порядка регистрации абонентов, который был утвержден решением от 28 ноября 2017 года №607.

“Принятие новой редакции Порядка обусловлено необходимостью упрощения регистрации у операторов тех абонентов, которые еще до сих пор не зарегистрированы, поскольку их большая численность создает почву для использования сим-карт для совершения неправомерных действий, в том числе, мошенничества, связанного с использованием абонентских номеров. Эти факторы негативно сказываются на финансовом состоянии абонентов и не способствуют репутации оператора, провайдера телекоммуникаций”, – говорится в сообщении.

От введения Порядка в НКРСИ ожидают рост базы зарегистрированных абонентов благодаря внедрению дистанционной регистрации: отныне подать электронное заявление можно с применением новейших средств электронной идентификации личности – электронной цифровой подписи, BankID и тому подобное.

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Данным Порядком также урегулирована возможность регистрации абонентов, которые не являются гражданами Украины, подчеркнули в Комиссии.

При этом, добавили в НКРСИ, операторы телекоммуникаций уже проинформировали о своей готовности выполнять установленные настоящим Порядком требования.

“Операторы телекоммуникаций, которые во время предоставления телекоммуникационных услуг преимущественно заключают договоры с потребителями не в письменной форме, информировали НКРСИ о своей готовности к выполнению установленных настоящим Порядком требований. С целью подготовки необходимых изменений в программно-техническом обеспечении операторов, провайдеров телекоммуникаций решением НКРСИ при принятии новой редакции Порядка был установлен 9-месячный переходный период до вступления его в силу”, – говорится в сообщении.

В НКРСИ также напомнили, что решение Нацкомиссии обязательные для исполнения, в частности, участниками рынка.

“Считаем целесообразным напомнить, что, согласно Закона Украины «О телекоммуникациях» и Положению о НКРСИ, Комиссия издает нормативные акты по вопросам, относящимся к ее компетенции, и контролирует их выполнение. Решения НКРСИ, принятые в пределах ее полномочий, обязательны для исполнения, в частности, участниками рынка телекоммуникационных услуг, их объединениями. За невыполнение, в том числе настоящего Порядка, законодательством установлена ответственность”, – отмечается в сообщении.