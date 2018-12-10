Huawei займется выпуском умных телевизоров под брендом Huawei AI Window

Компания Huawei, известная в качестве производителя смартфонов и телекоммуникационного оборудования, намерена выйти на новый для себя рынок и заняться производством телевизоров с интеллектуальными функциями.

Так, компания подала заявку на регистрацию торговой марки Huawei AI Window, связав её с LCD панелями и функциями умных телевизоров.

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Эти сведения противоречат предыдущим слухам, которые утверждали, что Huawei может выпустить умные телевизоры под своим существующим брендом Honor. Тем не менее, существует вероятность, что компания выпустит сразу две линейки телевизоров – одну под брендом Honor, вторую под уже новым брендом Huawei AI Window.

Название нового бренда намекает, что в этой линейке телевизоров будут использоваться некоторые функции искусственного интеллекта. Но не уточняется, будут ли такие устройства основаны на операционной системе Google Android или собственном программном обеспечении Huawei.