В Японии отказались от госзакупок китайских Huawei и ZTE

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Власти Японии решили исключить продукцию китайских компаний Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. из государственных закупок.
Об этом сообщает издание South China Morning Post.
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По данным СМИ, Япония не первая страна, отказавшаяся от продукции китайских поставщиков на фоне сигналов из США, что компании замешаны в кибершпионаже.
Как подчеркивается в сообщении, ключевые министерства и агентства японского правительства дали принципиальное согласие на запрет, но официально названия компаний, которых коснется запрет, не называют. Это связано с тем, что Токио не хочет разрушить начавшееся было потепление в отношениях с Пекином.
ZTE отказалась комментировать сообщения о решении властей Японии. Комментарий Huawei изданию South China Morning Post также пока не удалось получить.
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