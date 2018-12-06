В Японии отказались от госзакупок китайских Huawei и ZTE

Власти Японии решили исключить продукцию китайских компаний Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. из государственных закупок.

Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Читайте также: СМИ узнали детали обвинения против финдиректора Huawei

По данным СМИ, Япония не первая страна, отказавшаяся от продукции китайских поставщиков на фоне сигналов из США, что компании замешаны в кибершпионаже.

Как подчеркивается в сообщении, ключевые министерства и агентства японского правительства дали принципиальное согласие на запрет, но официально названия компаний, которых коснется запрет, не называют. Это связано с тем, что Токио не хочет разрушить начавшееся было потепление в отношениях с Пекином.

ZTE отказалась комментировать сообщения о решении властей Японии. Комментарий Huawei изданию South China Morning Post также пока не удалось получить.