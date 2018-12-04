СМИ узнали детали обвинения против финдиректора Huawei

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Финансового директора и дочь основателя китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу задержали в рамках расследования схемы использования глобальной банковской системы для обхода американских санкций против Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
По словам собеседников, США расследуют возможное нарушение Huawei санкций против Ирана, начиная с 2016 года, и использование компанией банка HSBC для осуществления незаконных операций с участием Ирана.
В 2012 году HSBC заплатил $1,92 млрд и заключил соглашение об отсрочке судебного преследования с офисом прокурора Бруклина в деле о содействии мексиканским наркокартелям в отмывании денег и нарушении санкций против Ирана.
Представители HSBC и Huawei отказались от комментариев. По словам источника, знакомого с этим вопросом, в отношении HSBC расследование не проводится.
Напомним, что в Канаде задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, экстрадицию которой запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.
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