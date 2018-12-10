Межбанк: доллар остановил утренний рост

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Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,80/27,84 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность остается довольно широкой, давая шанс «зеленым быкам» межбанка. На гривневое изобилие указывало очень незначительное (с уровня 68 766,7 млн. грн. к отметке 68 260,5 млн. грн.) снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Причин избыточной ликвидности в нацвалюте несколько: состоявшиеся ранее выплаты НБУ на погашении своих депосертификатов, субвенции Казначейства на медицину и образование, а также состоявшееся 12-го рефинансирование НБУ коммбанков на 4,459 млрд. грн.
Выйдя в реальную сферу около 10.02, котировки доллара заметно выросли, «отрабатывая» изрядный гривневый «навес», скопившийся на транзитных и коррсчетах НБУ: 27,900/27,935 UAH/USD.
Тем временем котировки СКВ на 10.23 ограничились сужением спреда к 27,90/27,92 UAH/USD, словно испугавшись своей резвости на открытии сессии.
Спустя 16 минут, на 10.40, безналичный «американец» на межбанке , прекратив рост, упал до 27,87/27,89 UAH/USD, сопровождаясь преобладанием оферов.
Около 11.10 котировки безналичного доллара под давление обязательных продаж экспортеров понизились к 27,84/27,86 UAH/USD.
Дополуденное «зеленое» ралли на торгах межбанка, вскоре сменившееся коррекцией доллара на выросших «обязательных» продажах части выросшей экспортной выручки сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять ограничившиеся расширением спреда с уровня 17,00/18,50% к отметке 16,50/18,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика согласуется с относительной стабильностью объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,80 / 27,84
евро – 31,59 / 31,63
российский рубль – 0,419 / 0,420
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