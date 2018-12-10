В Украину заходит новая авиакомпания

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В Украину заходит австрийская авиакомпания Laudamotion.
Об этом сообщает Lowcost Avia.
“Авиакомпания Laudamotion объявила о расширении маршрутной сети и открытии 9 новых направлений по Европе, а среди них прямой рейс в Киев!” – говорится в сообщении.
Из Вены в Киев рейсы начнут курсировать с 1 февраля 2019 года. Билеты должны появиться в продаже уже с 13 декабря. Купить их можно на сайте ryanair.com/la/en, и kiwi.com.
Интересно, что во время распродажи компания продает билеты по цене от 1 евро.
Сейчас в Вену прямые рейсы есть у компаний: Austrian Airlines, МАУ и Wizz Air.
Кстати, за границей иногда выгоднее рассчитываться не «налом», а картой. С помощью портала finance.ua легко выбрать себе карту для поездки за границу.
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