В Украину заходит новая авиакомпания

В Украину заходит австрийская авиакомпания Laudamotion.

Об этом сообщает Lowcost Avia.

“Авиакомпания Laudamotion объявила о расширении маршрутной сети и открытии 9 новых направлений по Европе, а среди них прямой рейс в Киев!” – говорится в сообщении.

Из Вены в Киев рейсы начнут курсировать с 1 февраля 2019 года. Билеты должны появиться в продаже уже с 13 декабря. Купить их можно на сайте ryanair.com/la/en, и kiwi.com.

Интересно, что во время распродажи компания продает билеты по цене от 1 евро.

Сейчас в Вену прямые рейсы есть у компаний: Austrian Airlines, МАУ и Wizz Air.

Мои fiнансы:

Примерные цены на авиабилет Киев – Вена от 26 евро в одну сторону, Харьков – Вена от 25 евро в одну сторону.

Ручная кладь включается в цену билета. Размером до 35×20×20 cm – можно брать кладь с собой. Размером до 55×40×20 cm кладь сдается в багажный отсек.

Кстати, за границей иногда выгоднее рассчитываться не «налом», а картой. С помощью портала finance.ua легко выбрать себе карту для поездки за границу.