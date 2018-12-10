Xiaomi выпустили свой самый дорогой смартфон

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Китайский производитель Xiaomi начал продажи самого мощного своего смартфона Mi Mix 3 в форм-факторе слайдера, пишет Сегодня.
Моделей этого смартфона будет две: версия в керамическом корпусе в сапфирово-синем цвете и специальное издание Xiaomi Mi Mix 3 Forbidden City Edition. Стоимость смартфонов 522 и 725 долларов соотвественно.
Оба смартфона выполнены в корпусе с сапфирово-синей керамикой, разработанной совместно с музеем “Запретного города”.
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Mi Mix 3 Forbidden City Edition дополнительно использует золотую гравировку в своем корпусе, обладает 10ВТ беспроводной зарядкой, чехлом и бронзовой статуэткой с покрытием из 24-каратного золота.
Также это самая мощная модель в линейке и обладает самым большим объемом встроенной памяти – 10 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флэш-памяти, тогда как более доступная версия получила 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ на накопителе.
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