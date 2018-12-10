В Испании на 22% повысят минимальную зарплату

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Минимальный размер оплаты труда в Испании в 2019 году повысят на 22% с 736 до 900 евро.
Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.
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“Богатая страна не может иметь бедных рабочих”, – заявил испанский премьер.
Инициативу должны одобрить на заседании правительства. В утверждении парламентом Испании по законам страны она не нуждается.
Отмечается, что минимальная зарплата в Испании значительно уступает таковой в Великобритании, Германии и Франции.
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