В Испании на 22% повысят минимальную зарплату

Минимальный размер оплаты труда в Испании в 2019 году повысят на 22% с 736 до 900 евро.

Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

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“Богатая страна не может иметь бедных рабочих”, – заявил испанский премьер.

Инициативу должны одобрить на заседании правительства. В утверждении парламентом Испании по законам страны она не нуждается.

Отмечается, что минимальная зарплата в Испании значительно уступает таковой в Великобритании, Германии и Франции.