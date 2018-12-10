Apple делает собственный модем, чтобы конкурировать с Qualcomm

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Компания Apple, по-видимому, работает над собственным модемом, что позволит ей лучше конкурировать с Qualcomm.
К таким выводам журналиcты пришли, исследовав новые списки вакансий Apple.
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Две вакансии явно предназначены для найма пары архитекторов сотовых модемных систем, одного в Санта-Кларе и одного в Сан-Диего. Объявления появились наряду с несколькими другими вакансиями, которые Apple открыла в Сан-Диего для инженеров-проектировщиков RF.
Судя по всему, Apple не только потенциально работает над созданием собственного модема, но на самом деле специально нацелена на его использование в будущих iPhone, так как компания стремится отказаться от решений своего давнего партнера Intel в пользу собственных.
Тем не менее, до создания нового модема еще много лет, и даже предполагаемый 5G iPhone от Apple, запланированный на 2020 год, вместо этого будет использовать находящийся в разработке модем 5G от Intel. Это логично – если Apple сейчас только начинает нанимать сотрудников, потребуется не менее нескольких лет, прежде чем компания будет готова к поставке оборудования.
Проблема Apple заключается в том, что она, конечно, может использовать модемы Intel, но когда дело доходит до цифр, Intel просто не успевает за производительностью по сравнению с модемами Qualcomm. Недавний анализ от компании Ookla показал, что Snapdragon 845 компании Qualcomm предлагает значительно лучшие скорости, чем устройства с модемами Intel. Результаты показали скорость загрузки на 40 процентов выше и скорость загрузки на модемы Qualcomm на 20 процентов выше, чем у моделей Intel.
Apple уже давно разрабатывает свои собственные мобильные процессоры для устройств iPhone и iPad. Переход на специализированный модем, где компания сможет дополнительно управлять конкретным оборудованием для своих устройств, может обеспечить аналогичный прорыв в производительности.
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