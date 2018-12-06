Китайский суд запретил импорт старых iPhone

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Производитель чипов Qualcomm добился в китайском суде предварительного запрета на импорт и продажу ряда старых моделей iPhone из-за нарушений патентов.
Речь идет о семи моделях — iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X — со старой версией iOS.
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Еще в прошлом году Qualcomm подала жалобу в Федеральную комиссию по международной торговле США, заявив, что Apple незаконно использует шесть запатентованных ею технологий. В октябре прошлого года Qualcomm также потребовала от китайских властей запретить продажу некоторых моделей iPhone.
Решение о запрете принял суд города Фучжоу (провинция Фуцзянь). Суд пришел к выводу, что Apple нарушила два патента Qualcomm на ПО, касающихся изменения размера фотографий и управления приложениями на сенсорном экране.
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