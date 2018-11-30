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Партнер Apple обсуждает возможность производства iPhone во Вьетнаме

Партнер Apple обсуждает возможность производства iPhone во Вьетнаме

Компания Foxconn, являющаяся крупнейшим партнёром Apple по сборке смартфонов iPhone, рассматривает возможность запуска завода во Вьетнаме для смягчения любых последствий продолжающейся торговой войны между Соединёнными Штатами и Китаем, сообщают вьетнамские государственные СМИ.

Публикации на эту тему появились после того, как в интервью агентству Reuters несколько руководителей указали на Вьетнам и находящийся по соседству Таиланд в качестве предпочтительных мест назначения, если им потребуется защитить свою деятельность от последствий торговой войны, преодолевая такие препятствия, как нехватка квалифицированной рабочей силы и несовершенная инфраструктура.

«Foxconn Group и Народный комитет Ханоя работают вместе с целью открытия во Вьетнаме завода по производству iPhone, чтобы свести на нет последствия торговой войны США с Китаем», — сообщается в газете Vietnam Investment Review. Газета сослалась в статье на рассказ Ву Тин Лока (Vu Tien Loc), главы Вьетнамской торгово-промышленной палаты, обсуждавшего этот вопрос с премьер-министром Нгуеном Сюань Фуком (Nguyen Xuan Phuc) на прошедшей 22 ноября встрече.

По материалам 3dnews.ru
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