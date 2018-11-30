Партнер Apple обсуждает возможность производства iPhone во Вьетнаме

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Компания Foxconn, являющаяся крупнейшим партнёром Apple по сборке смартфонов iPhone, рассматривает возможность запуска завода во Вьетнаме для смягчения любых последствий продолжающейся торговой войны между Соединёнными Штатами и Китаем, сообщают вьетнамские государственные СМИ.
Публикации на эту тему появились после того, как в интервью агентству Reuters несколько руководителей указали на Вьетнам и находящийся по соседству Таиланд в качестве предпочтительных мест назначения, если им потребуется защитить свою деятельность от последствий торговой войны, преодолевая такие препятствия, как нехватка квалифицированной рабочей силы и несовершенная инфраструктура.
«Foxconn Group и Народный комитет Ханоя работают вместе с целью открытия во Вьетнаме завода по производству iPhone, чтобы свести на нет последствия торговой войны США с Китаем», — сообщается в газете Vietnam Investment Review. Газета сослалась в статье на рассказ Ву Тин Лока (Vu Tien Loc), главы Вьетнамской торгово-промышленной палаты, обсуждавшего этот вопрос с премьер-министром Нгуеном Сюань Фуком (Nguyen Xuan Phuc) на прошедшей 22 ноября встрече.
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