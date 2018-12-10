Украина в ноябре закупила европейский газ по рекордной цене

Цена импортируемого Украиной газа из ЕС достигла рекордной цены в 339,21 доллара за тысячу кубометров.

Об этом сообщила Государственная фискальная служба.

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“ГФС рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 ноября, которая составляет 9471,93 гривны, или 339,21 доллара за тысячу кубометров”, – отметили в ГФС.

В октябре стоимость закупок топлива составила 323,44 доллара за тысячу кубометров, а в сентябре – 304,36 доллара. При этом в апреле Киев покупал газ за рубежом по 310,8 доллара за тысячу кубометров, а в феврале – за 261,1 доллара.