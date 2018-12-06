Глава НКРЭКУ обещает населению не повышать тарифы на электроэнергию

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Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Оксана Кривенко прогнозирует, что тарифы на электроэнергию для населения в следующем году не будут подниматься.
“Как шаг навстречу потребителю – стоимость электрической энергии для населения останется неизменной”, – написала Кривенко на своей странице в Facebook.
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Комментируя рассмотрение вопросов установления тарифов на тепло, председатель НКРЭКУ отметила, что Комиссией были приняты взвешенные решения.
“Мы не допустили необоснованного завышения тарифов. Процент роста тарифов на тепло не превысил процент роста стоимости газа – 23,5%. Время для потребителей бюджетной сферы нам удалось снизить тарифы до 22%”, – проинформировала она.
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