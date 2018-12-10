Безналичные платежи украинцев за рубежом в этом году выросли на 55%

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Путешествуя за границей, украинцы все больше переходят на безналичные расчеты, в этом году количество оплат с использованием платежных карт выросло на 55% по сравнению с прошлым периодом.
Об этом говорится в исследовании компании Mastercard о самых популярных туристических направлениях и способах расчета по всему миру.
“Украинцы в путешествиях за рубежом все больше переходят на кешлес. В этом году количество оплат с использованием платежных карт выросло на 55% по сравнению с прошлым периодом”, – говорится в сообщении.
В компании отмечают, что трендом сезона-2018 стали бесконтактные оплаты с помощью смартфонов и других гаджетов с NFC. В период горячего отпускного сезона (июнь – октябрь 2018 года) украинцы осуществили в 88 раза больше NFC-оплат за рубежом, чем за этот же период прошлого года. Такая тенденция объясняется ростом популярности цифровых кошельков внутри страны. С запуском глобальных сервисов Google Pay, Apple Pay и Garmin Pay украинцы получили возможность рассчитываться бесконтактно телефоном в любом уголке мира, где есть бесконтактные терминалы — даже в тех странах, где указанные глобальные сервисы еще не представлены.
В ТОП расходов украинцев за рубежом — шопинг. На это уходит около трети всего бюджета путешествия. Кроме того, значительные статьи безналичных расходов — это питание, почти 25%, включительно с расчетами в супермаркетах — 13%, ресторанах и барах — 11% и проживание 14%.
На портале finance.ua вы также имеете возможность подобрать для себя наиболее выгодную карту, с которой удобно расплачиваться не только в Украине, но и за ее пределами.
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