Кабмин утвердил план мер по военному положению

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Правительство Украины на заседании в среду, 12 декабря, утвердило план внедрения и обеспечения мер правового режима военного положения в отдельных областях.
Принятым распоряжением Кабмин определил задачи министерствам, другим органам исполнительной власти, СБУ, Службе внешней разведки, Управлению госохраны и органам местного самоуправления по внедрению и обеспечению мер правового режима военного положения, а также сроки их выполнения.
В числе срочных мер указаны установление порядка использование защитных сооружений гражданской защиты, уточнение расчетов населения в отношении укрытия в таких сооружениях, состава органов по эвакуации, планов эвакуации населения, материальных и культурных ценностей.
Напомним, закон о военном положении вступил в силу 28 ноября.
Он утверждает президентский указ о введении военного положения на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.
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