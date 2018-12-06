Участники боевых действий получили еще одну льготу

Участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны предоставляется право на дополнительный отпуск за счет средств предприятий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

12 декабря 2018 года на заседании Кабинета Министров Украины был одобрен проект Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса реализации права на дополнительный отпуск участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны”.

Указанным законопроектом предусмотрена оплата дополнительного отпуска отдельным категориям ветеранов войны за счет средств предприятий, предназначенных на оплату труда, и урегулирование на законодательном уровне вопроса расходов на оплату такого отпуска.