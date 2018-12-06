Участники боевых действий получили еще одну льготу

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны предоставляется право на дополнительный отпуск за счет средств предприятий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
12 декабря 2018 года на заседании Кабинета Министров Украины был одобрен проект Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса реализации права на дополнительный отпуск участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны”.
Указанным законопроектом предусмотрена оплата дополнительного отпуска отдельным категориям ветеранов войны за счет средств предприятий, предназначенных на оплату труда, и урегулирование на законодательном уровне вопроса расходов на оплату такого отпуска.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Суд принял решение восстановить Насирова на посту главы ГФСВчера, 17:40 - 2100 38
Супрун сообщила, какие медуслуги станут платными в 2019 годуВчера, 20:00 - 40412 25
В Госбюджете впервые за 5 лет сокращают расходы на обслуживание Президента и Администрации9 ч. назад - 625 22
Порошенко выделил 500 млн грн на компенсацию убытков "Укрпочты" за доставку пенсий6 ч. назад - 407 10
Насиров: я продолжу работу в ГФС2 ч. назад - 758 7
Супрун сообщила, какие медуслуги станут платными в 2019 годуВчера, 20:00 - 40412 25
Суд принял решение восстановить Насирова на посту главы ГФСВчера, 17:40 - 2100 38
Сбербанк решил обрезать название7 ч. назад - 2089 2
Тарифы на коммунальные услуги ежегодно будут расти на 10-20%, - прогноз МЭРТ9 ч. назад - 2022 4
В Украине запретят сплошную застройку в городах7 ч. назад - 1732 5
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкциюПозавчера, 15:10 - 884
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2233 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 1711 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 5258 5
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 2132 2