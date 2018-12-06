Порошенко выделил 500 млн грн на компенсацию убытков "Укрпочты" за доставку пенсий

Президент Украины Петр Порошенко инициировал внесение в Госбюджет 500 млн гривен, которые бы компенсировали убытки “Укрпочты” для доставки пенсий.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

Порошенко подчеркнул, что необходимо прекратить закрытие почтовых отделений в селах, и особенно в отдаленных.

“Надо обеспечить их поддержку за счет общего баланса “Укрпочты”. Я инициировал внесение в Госбюджет 500 млн грн, которые бы компенсировали убытки “Укрпочты” для доставки пенсий”, – сказал президент.

Также Порошенко приказал прекратить увольнения почтальонов.

“На сегодняшний день 500 млн грн позволят обеспечить и соответствующее повышение заработной платы, и защитить почтальонов. Потому что это не просто доставка пенсий, доставка газет. Возможно, для пожилого человека – это единственная связь с миром”, – отметил президент.

Порошенко призвал министра инфраструктуры Володимира Омеляна проконтролировать вопрос с доставкой пенсий, сохранением отделений почты и обеспечением зарплат почтальонов.