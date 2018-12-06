Суд принял решение восстановить Насирова на посту главы ГФС

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Окружной административный суд Киева 11 декабря восстановил в должности главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.
Об этом сообщил адвокат Насирова Любомир Дроздовский.
В судебном заседании была оглашена вступительная и резолютивная часть решения суда, которым удовлетворен иск, признано противоправным и отменено распоряжение Кабинета Министров Украины об увольнении”, – сказал он.
“Восстановлен он (Насиров – ред.) в должности главы Государственной фискальной службы Украины и взыскана компенсация за время вынужденного прогула. Решение в части восстановления подлежит немедленному исполнению”, – добавил Дроздовский.
По его словам, решение о восстановлении Насирова в должности может быть обжаловано.
Как известно, 31 января 2018 года Кабинет Министров уволил отстраненного от своих обязанностей главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.
В ночь на 8 марта 2017 года Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 дней с альтернативой внесения залога в 100 млн. гривен, а 16 марта жена Насирова внесла за него залог.
Его оставили с электронным браслетом, без загранпаспортов и с запретом покидать Киевскую область без разрешения.
Насиров заявил, что это было направлено на препятствование его политической деятельности, и что “политические оппоненты” испугались его “реальной борьбы с коррупцией и изменений в системе ГФС”.
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