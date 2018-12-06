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В Закарпатской области произошла утечка нефти

В Закарпатской области произошла утечка нефти

В Закарпатской области произошла утечка нефти из нефтепровода Дружба.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА во вторник, 11 декабря.

“Во вторник, 11 декабря, под утро диспетчерские службы нефтепровода Дружба зафиксировали разгерметизацию в системе нефтепровода с утечкой сырой нефти в поле вблизи с.Русское Мукачевского района. Сейчас известно о загрязнении почвы размером около 250 квадратных метров”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, на место выехали аварийные бригады. Для предотвращения распространения загрязнения выкопанные ямы-ловушки, с которых нефть откачивается в автоцистерны.

“Расстояние от прорыва трубы до ближайшего жилого дома – около километра, угрозы загрязнения водоемов нет”, – отметил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Не исключено, что утечка нефти произошла в результате несанкционированной врезки, однако окончательная причина разгерметизации нефтепровода будет известна позже.

По материалам Корреспондент.net
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