Amazon планирует открывать магазины в аэропортах

В США Amazon планирует открывать магазины без касс в аэропортах. Сейчас онлайн-гигант розничной торговли исследует новые территории для размещения своих магазинов Amazon Go, передает Сегодня.

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По информации Reuters, Amazon Go уже обращался с предложением о сотрудничестве к международным аэропортам Лос-Анджелеса и Сан-Хосе. Тем не менее, в соответствии со стандартной процедурой, Amazon должен принять участие в тендере на конкурсной основе для того, чтобы начать работу.