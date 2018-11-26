Amazon запустила сервис для обмена данными со спутниками AWS Ground Station

Компания Amazon представила сервис AWS Ground Station, с помощью которого владельцы собственных спутников и кубитов смогут обмениваться информацией с базовыми станциями Amazon.

На сегодняшний день запуск небольшого спутника-кубита в космос не является очень дорогим проектом, благодаря развитию частных космических компаний. Однако важно, что после запуска необходима мощная базовая станция, которая позволит обмениваться данными со спутниками. Чаще всего маленькие компании и университеты, которым удалось запустить собственные кубиты, не строят станции, а заключают контракты с уже существующими.

Компания Amazon решила выйти на этот рынок и представила сервис, который позволяет владельцам спутников использовать базовые станции компании. Антенны этих станций позволяют связываться со спутниками на низких и средних околоземных орбитах, передающих данные в S-, X- и УВЧ-диапазонах.

Amazon предлагает зарезервировать точную дату передачи данных со спутником за шесть месяцев, однако оплатить только время передачи данных. Стоимость использования сервиса не раскрывается, видимо, это будет зависеть от конкретного заказчика.