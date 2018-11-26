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Amazon запустила сервис для обмена данными со спутниками AWS Ground Station

Amazon запустила сервис для обмена данными со спутниками AWS Ground Station

Компания Amazon представила сервис AWS Ground Station, с помощью которого владельцы собственных спутников и кубитов смогут обмениваться информацией с базовыми станциями Amazon.

На сегодняшний день запуск небольшого спутника-кубита в космос не является очень дорогим проектом, благодаря развитию частных космических компаний. Однако важно, что после запуска необходима мощная базовая станция, которая позволит обмениваться данными со спутниками. Чаще всего маленькие компании и университеты, которым удалось запустить собственные кубиты, не строят станции, а заключают контракты с уже существующими.

Компания Amazon решила выйти на этот рынок и представила сервис, который позволяет владельцам спутников использовать базовые станции компании. Антенны этих станций позволяют связываться со спутниками на низких и средних околоземных орбитах, передающих данные в S-, X- и УВЧ-диапазонах.

Amazon предлагает зарезервировать точную дату передачи данных со спутником за шесть месяцев, однако оплатить только время передачи данных. Стоимость использования сервиса не раскрывается, видимо, это будет зависеть от конкретного заказчика.

По материалам hightech.fm
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