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Смолий в ноябре заработал 320 тысяч гривен

Смолий в ноябре заработал 320 тысяч гривен

Глава Национального банка Украины Яков Смолий заработал в прошлом месяце 318 тысяч 294,02 гривны (фактически получил 256 тысяч 226,69 гривны).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Заместители главы Нацбанка заработали в ноябре: Екатерина Рожкова – 303 тысячи 122,90 гривны (получила 244 тысячи 13,94 гривны), Роман Борисенко – 240 тысяч 378,57 гривны (с учетом налогов и сборов получил 191 тысячу 840,19 гривны), Дмитрий Сологуб – 273 тысячи 273,87 гривны (выплатили 219 тысяч 985,46 гривны), Олег Чурий – 264 тысячи 824,97 гривны (фактически получил 213 тысяч 184,11 гривны), Сергей Холод – 269 тысяч 245,36 гривны (выплатили 216 тысяч 742,52 гривны).

По материалам Слово и Дело
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