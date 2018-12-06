Около 40% украинцев живут от зарплаты до зарплаты

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В ноябре 2018 года 43% жителей Украины заявили, что вообще не имеют сбережений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса компании Research & Branding Group.
Еще 9-10% респондентов сообщили, что имеют сбережения на срок от одного месяца до двух месяцев, 8% – на срок 3-4 месяца и 5% – на срок до шести месяцев.
Как отмечают социологи, по сравнению с февралем 2017 года количество украинцев, не имеющих сбережений, уменьшилось на 4%, а количество тех, кому сбережений хватило бы меньше, чем на месяц, стало меньше на 3%.
Больше всего не имеющих сбережений украинцев среди тех, кому за 60, а меньше всего – среди тридцатилетних и сорокалетних. Наибольшее число украинцев, не имеющих (по их мнению) сбережений, приходится на жителей областных центров, а наименьшее – среди сельских жителей.
Опрос проводился в период с 16 по 26 ноября 2018 года среди 2000 респондентов. Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает +/-2,4%.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Услуга переноса мобильных номеров: озвучена дата запускаВчера, 16:00 - 3588 9
Автомобили из Америки штрафуют за несоответствие сертификацииПозавчера, 22:30 - 2614 5
Украина за 11 мес. экспортировала электроэнергию почти на $300 млн7 ч. назад - 182 4
В Госдепе предупредили: трудовая миграция из Украины является угрозой для ее будущего3 ч. назад - 787 3
Гройсман сообщил, сколько лет будет сохраняться дефицит Пенсионного фондаВчера, 19:00 - 10431 3
Гройсман сообщил, сколько лет будет сохраняться дефицит Пенсионного фондаВчера, 19:00 - 10431 3
Услуга переноса мобильных номеров: озвучена дата запускаВчера, 16:00 - 3588 9
Банкирам не хватает платежеспособных заемщиковВчера, 14:00 - 2029 2
Чего больше всего опасается банковский сектор Украины в 2019 годуВчера, 21:00 - 1226
В ЕС назвали суммы, которые Украина ежегодно теряет из-за коррупцииВчера, 20:00 - 1147
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 1389 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 1304 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 4506 5
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 1851
JD.com запустила первую станцию доставки с использованием роботов24.11.2018, 15:10 - 1002