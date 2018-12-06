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Около 40% украинцев живут от зарплаты до зарплаты

Около 40% украинцев живут от зарплаты до зарплаты

В ноябре 2018 года 43% жителей Украины заявили, что вообще не имеют сбережений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса компании Research & Branding Group.

Еще 9-10% респондентов сообщили, что имеют сбережения на срок от одного месяца до двух месяцев, 8% – на срок 3-4 месяца и 5% – на срок до шести месяцев.

Как отмечают социологи, по сравнению с февралем 2017 года количество украинцев, не имеющих сбережений, уменьшилось на 4%, а количество тех, кому сбережений хватило бы меньше, чем на месяц, стало меньше на 3%.

Больше всего не имеющих сбережений украинцев среди тех, кому за 60, а меньше всего – среди тридцатилетних и сорокалетних. Наибольшее число украинцев, не имеющих (по их мнению) сбережений, приходится на жителей областных центров, а наименьшее – среди сельских жителей.

Опрос проводился в период с 16 по 26 ноября 2018 года среди 2000 респондентов. Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает +/-2,4%.

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По материалам РБК-Украина
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