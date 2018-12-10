Государственная зерновая корпорация в ноябре увеличила экспорт муки на 25%

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины в ноябре 2018 года выполнила план экспорта муки на 125%, заключив контракты на продажу более 7 тыс. тонн муки.

Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

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“Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины активизирует деятельность по экспорту мукомольной продукции, изготовленной на собственных перерабатывающих мощностях. Так, в ноябре текущего маркетингового года ГПЗКУ законтрактовала 7120 тонн муки и 4350 тонн отрубей, тем самым выполнив план экспорта пшеничной муки в ноябре на 125%”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что основными направлениями, по которым осуществлялись отгрузки муки, были Палестина, Молдова, Израиль, Южная Корея, КНР, которая существенно увеличила спрос на украинскую муку, и впервые – Мадагаскар. Отруби ГПЗКУ экспортирует в основном на рынок Турции.