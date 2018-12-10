Государственная зерновая корпорация в ноябре увеличила экспорт муки на 25%

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины в ноябре 2018 года выполнила план экспорта муки на 125%, заключив контракты на продажу более 7 тыс. тонн муки.
Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
Читайте также: ГФС открыла информацию о ставках земельного налога
“Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины активизирует деятельность по экспорту мукомольной продукции, изготовленной на собственных перерабатывающих мощностях. Так, в ноябре текущего маркетингового года ГПЗКУ законтрактовала 7120 тонн муки и 4350 тонн отрубей, тем самым выполнив план экспорта пшеничной муки в ноябре на 125%”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что основными направлениями, по которым осуществлялись отгрузки муки, были Палестина, Молдова, Израиль, Южная Корея, КНР, которая существенно увеличила спрос на украинскую муку, и впервые – Мадагаскар. Отруби ГПЗКУ экспортирует в основном на рынок Турции.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Более 40% украинцев готовы терпеть материальные трудности ради личной свободы - соцопросВчера, 16:00 - 876 16
Как долго придется откладывать на покупку 1-комнатной квартиры в Украине (инфографика)Вчера, 14:00 - 3509 16
В 2019 году появится обновленный ультрабюджетный RenaultВчера, 02:00 - 14614 4
На сколько подорожает отопление для украинцев (инфографика)Вчера, 12:00 - 1855 4
Рейтинг привлекательности стран для талантов: Украина поднялась на рекордные 11 позицийВчера, 20:00 - 460 2
Как долго придется откладывать на покупку 1-комнатной квартиры в Украине (инфографика)Вчера, 14:00 - 3509 16
Какого курса доллара ждать в 2019 году - прогноз экономистаВчера, 21:00 - 2130
На сколько подорожает отопление для украинцев (инфографика)Вчера, 12:00 - 1855 4
Названы самые востребованные грузовики на украинском рынкеВчера, 17:00 - 1601
Более 40% украинцев готовы терпеть материальные трудности ради личной свободы - соцопросВчера, 16:00 - 876 16
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)Позавчера, 15:10 - 587
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1392
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2730 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 2000 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 5849 6