Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 32 0

Государственная зерновая корпорация в ноябре увеличила экспорт муки на 25%

Государственная зерновая корпорация в ноябре увеличила экспорт муки на 25%

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины в ноябре 2018 года выполнила план экспорта муки на 125%, заключив контракты на продажу более 7 тыс. тонн муки.

Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Читайте также: ГФС открыла информацию о ставках земельного налога

“Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины активизирует деятельность по экспорту мукомольной продукции, изготовленной на собственных перерабатывающих мощностях. Так, в ноябре текущего маркетингового года ГПЗКУ законтрактовала 7120 тонн муки и 4350 тонн отрубей, тем самым выполнив план экспорта пшеничной муки в ноябре на 125%”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что основными направлениями, по которым осуществлялись отгрузки муки, были Палестина, Молдова, Израиль, Южная Корея, КНР, которая существенно увеличила спрос на украинскую муку, и впервые – Мадагаскар. Отруби ГПЗКУ экспортирует в основном на рынок Турции.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Аграрный рынок
Смотри также
Весь рынок:Аграрный рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина