ГФС открыла информацию о ставках земельного налога

На сайте ДФС теперь можно узнать ставки земельного налога, установленные каждым органом местного самоуправления в Украине.

Об этом сообщил председатель ОО “Украинское общество экономических свобод” Марьян Заблоцкий.

Благодаря этой базе данных информация, получение которой ранее было проблематичным, теперь доступна бесплатно в одном месте – по ссылке http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/stavki-mistsevih-podatkiv-ta-zboriv .

Согласно Налоговому кодексу, если ДФС допустила ошибку при публикации этих данных, то налогоплательщик не будет нести ответственность за последствия.