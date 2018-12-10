На сколько подорожает отопление для украинцев (инфографика)

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НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на тепло для 18 из 26 запланированных поставщиков.
Об этом сообщила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко на своей странице в Facebook.
“Тарифы рассматривались по обращениям лицензиата, после проведения открытых обсуждений на местах с участием органов местной власти и общества”, – сообщила Кривенко.
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