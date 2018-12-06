Порошенко подписал закон, который отменил норму о трех посылках (инфографика)

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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон по “бюджетному пакету” относительно налогообложения международных посылок.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Закон №9260 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно улучшения администрирования и пересмотра ставок некоторых налогов и сборов” Рада приняла в ночь на 23 ноября.
Этот закон отменяет нормы предыдущего проекта, которым предполагалось установить лимит на необлагаемые налогом посылки до трех в месяц. По старым нормам, которые должны были вступить в силу с нового года, количество беспошлинных посылок до 150 евро ограничивалось тремя в месяц.
Сейчас украинцы могут получать сколько угодно посылок из-за рубежа стоимостью до 150 евро, не платя с них налоги или пошлины.
Нормы принятого в целом закона предусматривают, что при ввозе на территорию Украины товаров стоимостью более 100 евро для одного получателя на них начисляется НДС в 20% и 10% пошлины с суммы, превышающей лимит.
С 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года будет действовать старый лимит в 150 евро, а с 1 июля 2019 года заработает новый.
Согласно нормам нового закона, операторы почтовой связи и экспресс-перевозчики признаются налоговыми агентами. Они будут заниматься начислением и уплатой обязательств по НДС для таких посылок.
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