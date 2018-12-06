Австралия впервые стала мировым лидером по экспорту СПГ

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Австралия в ноябре впервые обошла Катар по объему экспорта сжиженного природного газа (СПГ) и стала крупнейшим мировым экспортером.
Об этом сообщает Al-Arabiya.
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Отмечается, что в прошлом месяце Австралия поставила за рубеж 6,793 млн тонн СПГ. Это на 15% превышает показатель за октябрь.
В свою очередь Катар сократил экспорт газа на 3% – до 6,202 млн тонн. При этом падение показателя в это время года было зафиксировано впервые с 2014 года.
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