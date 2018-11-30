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Экспортеры нефти заключили новую глобальную сделку – СМИ

Экспортеры нефти заключили новую глобальную сделку – СМИ

Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) пришли к предварительной договоренности о сокращении добычи нефти.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на одного из делегатов.

ОПЕК достигла в четверг [6 декабря 2018 года] предварительной сделки по сокращению добычи нефти, но еще не определилась с итоговой цифрой”, — отмечает агентство.

Напомним, в ожидании решения ОПЕК цены на нефть рухнули ниже 60 долларов за баррель Brent. Ранее министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить действие соглашения об ограничении добычи нефти еще на полгода – до конца июня 2019 года. Но министр нефти Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи успел заверить, что это решение не окончательное.

Как известно, сделка ОПЕК+, вступившая в силу с 1 января 2017 года, предполагает снижение нефтедобычи 24 странами ОПЕК и рядом стран, не входящих в картель, на 1,8 млн баррелей в сутки от уровня октября 2016 года. Необходимость в сделке возникла из-за почти пятикратного падения цен в 2014 году. Его вызвал рост добычи сланцевой нефти в США.

Сделка с начала 2018 года перевыполнялась на 30-50% из-за страдающей от кризиса Венесуэлы и к апрелю излишек нефтяных запасов был ликвидирован. С июля страны ОПЕК+ решили восполнить этот недостаток и увеличить поставки нефти на 1 млн баррелей в сутки. Однако уже в конце сентября министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что в 2019 году рынку грозит перенасыщение, и нужно снизить добычу.

По материалам Сегодня
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