Порошенко одобрил изменения в Налоговый кодекс

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9260 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов”.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Законом увеличиваются с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9%. А вот на спирт этиловый, используемый для производства пищевого уксуса, парфюмерно-косметической продукции и продукции технического назначения, устанавливается нулевая ставка акцизного налога.

Кроме того, с 1 июля усовершенствуют электронную систему контроля за оборотом топлива, что позволит увеличить поступления акцизного налога на топливо.

Ставка налога на выброс двуокиси углерода с 1 января 2019 года вырастет с 0,41 грн/тонну до 10 грн/тонну. Согласно закону, будут увеличены ставки рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата на 2%: с 29%/14% до 31%/16% (в зависимости от глубины залегания) и железной руды на 0,8% – с 8 до 8,8%.

Подчеркнем также, что закон предусматривает налогообложение налогом на добавленную стоимость заграничных посылок стоимостью от 150 евро в течение первого полугодия и от 100 евро – с 1 июля.

Справка finance.uа

Рада ночью 23 ноября одобрила во втором чтении законопроект №9260 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов”.

После принятия закона Нина Южанина заявила о неточностях в принятом в бюджетную ночь законе о внесении изменений в Налоговый кодекс №9260.